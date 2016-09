Gefährliche Naivität in der Tierwelt

(27.09.2016) Kölner Wissenschaftlerin hat in Tasmanien untersucht, wie heimische Beutetiere auf eingeführte Raubtiere reagieren

Eingeführte Raubtiere werden weltweit für den Rückgang und das Aussterben einheimischer Arten verantwortlich gemacht. Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass einheimische Beutetiere gegenüber neuen Raubtierarten unerfahren sind.



Sie erkennen in ihren neuen Nachbarn keine Fressfeinde. Diese Unerfahrenheit ist allerdings nicht von Dauer und der zunächst unbekannte Räuber wird langfristig von seiner Beute als gefährlicher Feind wahrgenommen.

Das konnte ein Team um die Kölner Wissenschaftlerin Dr. Anke Frank nun am Beispiel von Hunden und Nasenbeutlern in Tasmanien belegen. Die Ergebnisse der Studie “Does Historical Coexistence with Dingoes Explain Current Avoidance of Domestic Dogs? Island Bandicoots Are Naïve to Dogs, unlike Their Mainland Counterparts” sind jetzt in der Zeitschrift PLOS ONE erschienen.

Mit ihrer Forschung knüpften Frank und ihre Kolleg/inn/en an eine vergleichbare Studie aus den Jahr 2012 an: Obwohl Hunde und Hauskatzen beide vor etwa 200 Jahren in Sydney eingeführt wurden, vermeiden einheimische Nasenbeutler nur solche Gärten, in denen Hunde leben – nicht aber katzenbewohnte Gärten (Carthey und Banks 2012).



Die Autoren der Studie führten damals das Meideverhalten der Nasenbeutler gegenüber Hunden auf die Jahrtausende lange Ko-Existenz mit Dingos zurück. Dingos sind mit Hunden nahe verwandt und kamen schon vor rund 4000 Jahren nach Australien.

„Wir haben diese Hypothese in Tasmanien überprüft, wo es zwar nie Dingos gab, wo jedoch vor etwa 200 Jahren Hunde eingeführt wurden“, sagt Frank.



Die Wissenschaftler/innen befragten in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, Einwohner/innen nach ihren Haustieren, gesichteten Nasenbeutlern oder deren Losung in ihren Gärten.

Wenn die lange Erfahrung mit Dingos es Nasenbeutlern auf dem australischen Festland ermöglicht, Hunde als Fressfeinde zu erkennen, dann sollten die Dingo-unerfahrenen tasmanischen Nasenbeutler Hunde nicht als Räuber erkennen. So lautete die Hypothese der Wissenschaftler/innen.



„Wir haben tasmanische Nasenbeutler gefunden, die nach 200-jähriger Koexistenz mit den eingeführten Raubtieren sowohl gegenüber Hunden als auch gegenüber Katzen immer noch naiv sind“, sagt Frank.



„Damit wird unsere Hypothese untermauert, dass – wie auf dem australischen Festland beobachtet – Naivität gegenüber neuen Raubtieren mit der Zeit schwinden kann.“

Publikation

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161447











Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

IZW-Wissenschaftler erforschen Waschbären in Berlin Nicht nur heimische Wildtiere, wie Füchse und Wildschweine, auch den ursprünglich aus Amerika stammenden Waschbären (Procyon lotor) zieht es seit einiger Zeit immer mehr in die Stadt

Weiterlesen

Eingewanderte Trapezkrabbe breitet sich in der Nordsee aus Wissenschaftler von Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven haben durch die Auswertung einer Langzeitstudie gezeigt, dass sich die eingewanderte Trapezkrabbe Goneplax rhomboides in der Nordsee etabliert hat

Weiterlesen

Globalisierung führt zu Reduktion der Artenvielfalt Neuordnung globaler Biodiversitätsmuster als Folge der Globalisierung

Weiterlesen

Evolution beschleunigt die Ausbreitung invasiver Arten Nicht einheimische Tiere und Pflanzen verbreiten sich heute rasch um die ganze Welt. Solche Invasionen fremder Arten vorherzusagen, wird aus ökologischen und ökonomischen Gründen immer wichtiger

Weiterlesen

Tierische Einwanderer profitieren von Größenunterschieden innerhalb ihrer Art Körperliche Variabilität innerhalb einer Art ist einer Studie zufolge ein Wettbewerbsvorteil im Kampf um neue Lebensräume

Weiterlesen

Invasive Tierarten: Grauhörnchen in Deutschland auf der Schwarzen Liste "Grau" versus "Rot" - so lässt sich in Kurzform die Koexistenz zweier Hörnchenarten zusammenfassen, die sich ohne menschliches Zutun normalerweise nicht begegnet wären

Weiterlesen

Biodiversität: Empfehlungen zur Bewertung eingeschleppter Arten Die Verschleppung von Tier- und Pflanzenarten ist eine der massivsten – von Menschen verursachten – globalen Veränderungen. Und sie hat langfristige Konsequenzen

Weiterlesen

Invasive Tierarten: Mink verdrängt heimischen Nerz Der Europäische Nerz Mustela lutreola gehört zu den am meisten gefährdeten Säugetierarten Europas. Neben der zunehmenden Zerstörung seines natürlichen Lebensraums im vorigen Jahrhundert bekam diese Marderart um 1950 einen Konkurrenten aus Nordamerika: den Amerikanischen Nerz Neovison vison - auch Mink genannt

Weiterlesen