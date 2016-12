Schwarzspechten fehlen die Bäume

Am 5. und 6. November 2004 veranstaltete die Deutsche Wildtier Stiftung zusammen mit dem Saarländischen Zentrum für Biodokumentation in Saarbrücken ein Symposium, in dessen Mittelpunkt der Schwarzspecht und die Frage nach seiner Funktion als Indikator intakter Waldökosysteme standen. Die Veranstalter zeigten Lösungswege wie moderne Forstwirtschaft zum Schwarzspechtschutz beitragen kann auf

Weiterlesen