Feline infektiöse Rhinitis: Immunschwache Tiere sind häufiger betroffen

(29.09.2016) Der Katzenschnupfen ist eine viral beginnende Mischinfektion der oberen Atemwege mit den typischen Symptomen Niesen, Husten, Nasenausfluss sowie gerötete und verklebte Augen.

Junge und immungeschwächte Katzen erkranken häufiger, adulte Tiere seltener bei leichterem und meist kürzerem Krankheitsverlauf.





Engystol® ad us. vet. Neben guter Hygiene und fachgerechter Gesichtsreinigung richtet sich die Behandlung nach der Ätiologie: Zur Bekämpfung der Viren gilt es, das Immunsystem der Katze zu stärken, bakterielle Sekundärinfektionen werden gegebenenfalls antibiotisch versorgt.

Auch biologische Arzneimittel können zur Vorbeugung von Infektionen sowie zur Therapie von Atemwegserkrankungen bei der Katze eingesetzt werden.



„Von dem Komplexmittel Engystol® ad us. vet. profitieren betroffene Katzen durch die Aktivierung der körpereigenen Abwehr und die nachgewiesene antivirale Wirkung“, so Tierärztin Dr. Monika Doepmann aus Bleckede.



Engystol greift an mehreren Wirkorten gleichzeitig an (Multitarget-Prinzip). Es steigert die Aktivität der Phagozyten [1-5], stimuliert die Freisetzung von Typ 1-Interferon in den verschiedenen Zellsystemen [6], erhöht die Expression von Interferon-gamma produzierenden T-Lymphozyten [7] und fördert die Aktivität von peripheren mononukleären Zellen [8].



Auch antivirale Effekte konnten nachgewiesen werden [6,9].



[1] Wagner H et al. (1986) Biol Ther XI(2):43-49

[2] Wagner H (1986) Biol Ther IV(2):21-27

[3] Matusiewicz R (1997) Biomed Ther XV(3):70-74

[4] Siewierrska K et al. (1999) Int Rev Allergol Clin Immunol 5:39-45

[5] Siewierrska K et al. (1999) Int Rev Allergol Clin Immunol 5:46-50

[6] Roeska K et al. (2010) J Imm Based Ther Vacc 8:6

[7] Enbergs H (2006) Immunol Invest 35:19-27

[8] Enbergs H et al. (2004) BTM 3:54-58

[9] Oberbaum H et al. (2005) J Altern Complement Med 11(5):855-862



Weitere Informationen finden Sie auf www.vetepedia.de.











Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Mit Engystol ad us. vet. fideel und fit für die Abwehr Ein gut funktionierendes Immunsystem ist wichtig, um den verschiedensten Belastungen und Angriffen standhalten zu können: Bakterielle und virale Infektionen, Pilzerkrankungen wie auch Parasitosen können das Immunsystem schwächen

Weiterlesen

Leitsymptome des Sommerekzems reduzieren Sonne, Koppelgang und lange Ausritte – für Besitzer gesunder Pferde sind die Sommermonate oft die schönsten des Jahres. Die Assoziationen von Haltern, deren Pferde unter einem Sommerekzem leiden, sehen anders aus

Weiterlesen

Heel ermöglicht effektive Prophylaxe und Therapie des Sommerekzems Ob an Bäumen oder Zaunpfosten – der quälende Juckreiz des Sommerekzems treibt Pferde dazu, sich an allem zu scheuern, was in der Nähe ist. Die Folge: Haarbruch, Haarausfall, Dermatitiden und Exkoriationen

Weiterlesen

Biologische Tiermedizin 3 (Oktober 2005) Zeitschrift für Forschung und Therapie in der Biologischen Tiermedizin, Homöopathie, Homotoxikologie, Akupunktur und sonstige Naturheilverfahren

Weiterlesen

Biologische Tiermedizin 3 (Oktober 2004) Zeitschrift für Forschung und Therapie in der Biologischen Tiermedizin, Homöopathie, Homotoxikologie, Akupunktur und sonstige Naturheilverfahren

Weiterlesen