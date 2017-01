Kurzköpfige Hunde und Katzen – niedlich oder gequält?

10. Symposium zu Vitaminen und Zusatzstoffen in der Ernährung am 28./29. September an der Universität Jena: das Symposium "Vitamine und Zusatzstoffe in der Ernährung von Mensch und Tier" findet am 28. und 29. September an der Friedrich-Schiller-Universität Jena statt. Es wird vom Institut für Ernährungswissenschaften gemeinsam mit dem Institut für Tierernährung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig im Universitäts-Campus (Carl-Zeiß-Str. 3) durchgeführt

