Gutachten der EFSA zur Verfütterung von Milch mit Antibiotikarückständen an Kälber

(30.01.2017) Milchkälber, die mit Milch von Kühen gefüttert werden, die mit Antibiotika behandelt werden, scheiden mit höherer Wahrscheinlichkeit resistente Bakterien über ihre Fäkalien aus als Kälber, die nicht damit gefüttert werden.

Dies ist eine der Schlussfolgerungen eines wissenschaftlichen Gutachtens der EFSA zum Risiko von Antibiotikaresistenzen im Zusammenhang mit der Fütterung von Kälbern mit Milch, die Rückstände von Antibiotika enthält.



Solche Milch darf nicht für den menschlichen Verzehr verwendet werden, kann aber an Kälber verfüttert werden.

Der Einsatz von Antibiotika bei Milchkühen zur Prävention und Behandlung von Euterinfektionen ist gängige Praxis in der Europäischen Union.

Link: Risk for the development of AMR due to feeding of calves with milk containing residues of antibiotics













