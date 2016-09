Sensationelle Leguan-Nachzucht im Tiergarten Schönbrunn

(15.09.2016) Die Kleinen Antillen-Leguane sind stark bedroht, im Tiergarten Schönbrunn ist nun ihre Nachzucht geglückt. Tiergartendirektorin Dagmar Schratter freut sich über vier Jungtiere: „Antillen-Leguane waren einst auf zahlreichen Inseln der östlichen Karibik beheimatet.

Mittlerweile stehen sie aber als bedrohte Tierart auf der Roten Liste. Deshalb freuen wir uns besonders über diesen Zuchterfolg.“



Große Individuen landen gerne am Teller, weil ihr Fleisch als besonders schmackhaft gilt – daher hat der Antillen-Leguan auch seinen Artnamen „delicatissima“.



Antillen-Leguan Jungtier



Hauptgrund für die Gefährdung dieser Reptilien ist die Zerstörung ihres Lebensraumes. Die Regen- und Mangrovenwälder, in denen diese Tiere leben, werden für die Landwirtschaft gerodet. Aber es gibt noch viele weitere Gefahren: Ihre Eier werden von Ratten und Schweinen gefressen, die Jungleguane von Mungos, Katzen und Hunden gejagt.







Das Verbreitungsgebiet des Kleinen Antillen-Leguans ist mit etwa 3000 Quadratkilometern sehr klein und beschränkt sich auf drei Inseln. Und hier gibt es ein weiteres Problem: Der Grüne Leguan, in Mittel- und Südamerika beheimatet und als Haustier beliebt, wurde importiert und diese beiden Leguan-Arten vermischen sich nun. Erste Schutzbemühungen vor Ort gibt es bereits.

Nicht nur im Freiland sind die Kleinen Antillen-Leguane selten, sondern auch in Zoos. Der Zoo Chester in England hält sie seit vielen Jahren und hat die Leguane ein paar Mal gezüchtet.





Erwachsene Antillen-Leguane



Mit den Tieren, die nun in Schönbrunn geschlüpft sind, und jenen, die aufgrund des vorhandenen Wissens hoffentlich in Zukunft kommen werden, soll nun ein Erhaltungszuchtprogramm für diese bedrohte Art in Zoos aufgebaut werden.



Die hellgrünen Jungtiere wachsen in Schönbrunn unter genauer Beobachtung der Tierpfleger hinter den Kulissen auf. Die erwachsenen Tiere sind im Aquarien-Terrarienhaus zu sehen.



Sie sind meist unscheinbar grau mit einem heller gefärbten Kopf. Antillen-Leguane sind rund einen Meter lang, die Hälfte davon macht allerdings ihr Schwanz aus. Sie ernähren sich rein pflanzlich von Blättern, Blüten und Früchten.











Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Fallbericht: Grüner Leguan mit hochgradiger Endoparasitose „Beissi“, ein männlicher grüner Leguan, ca. 10 Jahre, verlor seit einiger Zeit zunehmend an Gewicht. Initial fiel es nicht so auf, da er im Rahmen seiner sexuellen Aktivitätsphase im Frühling physiologischerweise sehr wenig Futter zu sich genommen hatte

Weiterlesen

Seltene Fidschi-Leguane im Tiergarten Schönbrunn geschlüpft Sie sind leuchtend grün, im Freiland sehr selten und wurden heuer in keinem anderen europäischen Zoo gezüchtet: Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Gebänderten Fidschi-Leguanen

Weiterlesen

Post- und präovulatorische Legenot mit Dottercoelomitis beim Grünen Leguan „Aurora“ Der Grüne Leguan "Aurora" wurde aufgrund von Inappetenz seit einer Woche vorgestellt. Zuvor war alles in der Norm gewesen, das Tier hatte gefressen und keine Auffälligkeiten gezeigt

Weiterlesen

Hypocalcämie beim Halsbandleguan Im Mai 2005 wurde in der Kleintierpraxis Alkoven ein ca. 5 Monate alter männlicher Halsbandleguan vorgestellt. Er wurde gemeinsam mit einem 2. weiblichen Halsbandleguan in einer Tierhandlung gekauft. Das weibliche Tier war vor ca. 1 Woche plötzlich – und für die Besitzerin ohne ersichtlichen Grund – gestorben. 2 Tage vor der Vorstellung in der Ordination stellte der männliche Leguan die Futteraufnahme ein

Weiterlesen

Schutzprojekt Utila-Leguan sucht freiwillige Mitarbeiter Das Schutzprojekt Utila-Leguan, Honduras bietet vielseitige Aufgabenbereiche in der IGUANA Research & Breeding Station auf Utila, die von der Betreuung von Leguanen über Mitarbeit bei Feldforschung bis hin zu handwerklichen Aufgaben in und an der Station reichen

Weiterlesen