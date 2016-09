Merck Animal Health & FVE Scholarship Grant

(08.09.2016) Veterinary Student Scholarship Program 2016: distributing 10 grants of 5,000$

Merck Animal Health (MAH) and the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) are pleased to announce the 2016 Veterinary Student Scholarship Program.



Merck Animal Health and FVE are proud to demonstrate their dedication to veterinary students by providing ,000 US Dollars scholarships to be awarded to ten (10) veterinary students from the European Region.

Merck’s partnership with the FVE aligns with the FVE’s mission to assure and promote animal health and welfare and public health globally, through developing and advancing veterinary medicine and the veterinary profession.

Download: Veterinary Student Scholarship Program 2016 criteria











