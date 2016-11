Rückblick auf den ECH Homöopathie-Kongress 2016

(23.11.2016) Der erste Europäische Homöopathie Kongress vom 17. bis 19. November 2016 in Wien war ein großer Erfolg für die Homöopathie! 480 Teilnehmer aus weit über 30 verschiedenen Ländern haben daran teilgenommen.

Tierärzte (IAVH International Association for Veterinary Homeopathy), Humanmediziner (ECH European Committee for Homeopathy), Pharmazeuten (ECH) und Patientenvertreter (EFPHA European Federation of Homeopathic Patient's Associations) haben den Kongress gemeinsam veranstaltet.





ECH Homöopathie-Kongress 2016



Konventionelle Medizin und Homöopathie in gegenseitiger Ergänzung als Zukunft der medizinischen Betreuung von Mensch und Tier hat sich im Programm dieses Kongresses widergespiegelt!

Wissenschaftliche Präsentationen wie von Prof. Hahn (Head of Research Södertälje Hospital Sweden, Professor of anaesthesia & intensive care, Linköping University) zum Nachweis der Wirksamkeit der Homöopathie, sowie zum Nachweis der Wirkweise der Homöopathie wie von Dr. Khuda-Bukhsh und Dr. Bellavite, zahlreiche Präsentationen zu State-of-the-art in der Behandlung von Krebspatienten von Prof. Bartsch, von ADHS von Prof. Döpfner sowie von orthopädischen und internistischen Notfällen bei Pferden von Prof. Licka und Dr. Berger sowie zur klassisch homöopathischen Behandlung von Mensch und Tier wie von Dr. Fisher (Leibarzt der Queen, Clinical Director and Director of Research at the Royal London Hospital for Integrated Medicine), Dr. De Beukelaer (IAVH Präsident), Dr. Scherr (ÖGVH Präsident) uvm. sowie eine politische und pharmazeutische Diskussionsrunde haben den Kongress so einzigartig gemacht.



Einzigartig war auch das Rahmenprogramm wie das Networking Dinner im Rathaus!





