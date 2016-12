welpenhandel

(04.12.2016) Profit should never take priority over animal health and welfare and should never harm the consumer. This is the unambiguous message of the veterinary profession in Europe speaking out against the problems surrounding dog trade.

Last month the Federation of Veterinarians of Europe (FVE), the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and the Union of European Veterinary Practitioners (UEVP), unanimously adopted the position paper "Working towards responsible dog trade in Europe - The position of the veterinary profession in Europe’"

In its position paper, the veterinary profession voices its concern with the currently alarming situation regarding the dog trade industry in Europe.

They call upon all those involved to work towards a future in which dogs are traded in a respectful and responsible way taking into account the animals’ health and welfare needs.

“The veterinary profession plays a key role in all aspects of dog trade, whether it is advising the breeder, carrying out border controls, counselling legislators and decision makers, educating clients, checking the dog’s ID or caring for its health and welfare.



I am confident together we as a profession can make a difference!” Ms. M. Megens, FECAVA Senior Vice-President, said.









Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Kleinanzeigen-Plattform willhaben.at führt bei Tieranzeigen verpflichtende tierärztliche Untersuchung ein Ohne einer vorherigen Untersuchung bei einem Tierarzt in Österreich kann kein Welpe eines privaten Anbieters inseriert werden

Weiterlesen

Augen auf beim Hundekauf: Broschüre warnt vor voreiligem Hundekauf Die neue Informationskampagne ist eine gemeinsame Massnahme des BLV und des STS zur Bekämpfung von illegalen Hundeimporten in die Schweiz

Weiterlesen

Die Bundestierärztekammer warnt erneut vor Gefahren beim Kauf von „Billigwelpen“ Es waren erschütternde Bilder, die am 21.7.2015 in der Reportage „Schnelles Geld mit jungen Hunden“ von Manfred Karremann in die deutschen Wohnzimmer flimmerten

Weiterlesen

Kampf gegen den illegalen Welpenhandel: Tollwut-Impfpflicht für Welpen, die nach Deutschland gebracht werden Ab sofort dürfen Hundewelpen nur noch nach Deutschland gebracht werden, wenn sie einen dokumentierten Impfschutz gegen Tollwut haben.

Weiterlesen

Neue Website zum illegalen Welpenhandel Rechtzeitig zum Welttierschutztag 2014 starten VIER PFOTEN, die Österreichische Tierärztekammer und die Österreichische Polizei eine neue Initiative gegen den illegalen Welpenhandel

Weiterlesen

Bazar.at schaltet keine private Tierinserate mehr Damit ist Bazar.at das erste Kleinanzeigenportal, das diesen Schritt für den Tierschutz setzt: Illegalen Tierhändlern wird so die Möglichkeit genommen, ihre lukrativen Inserate als Privatanzeigen online zu stellen

Weiterlesen

Neue Regelungen zum Schutz von Heimtieren Am 1. August 2014 treten in Deutschland neue Regelungen zum Tierschutz in Kraft. „Nachdem wir mit dem novellierten Tierschutzgesetz im vergangenen Jahr bereits den Schutz von Versuchstieren umfassend verbessert haben, schaffen wir nun auch Verbesserungen für Heimtiere“, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Berlin

Weiterlesen

Runder Tisch "Illegaler Welpenhandel" Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Maria Flachsbarth, hat ein positives Fazit der erstmals tagenden Expertenrunde zum Thema "Illegaler Welpenhandel" gezogen

Weiterlesen