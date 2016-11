Leipziger Tiermediziner erhalten Bundesförderung für Entwicklung neuer Impfstoffe

(23.11.2016) Tiermediziner der Universität Leipzig arbeiten an der Entwicklung neuer Impfstoffe, die Schweine vor dem gefährlichen Erreger Streptococcus suis schützen sollen.

Das kürzlich gestartete Forschungsprojekt ist Teil des Konsortiums "InfectControl 2020 - neue Antiinfektionsstrategien", das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird und neue Wege zur Bekämpfung von Erregern bei Mensch und Tier als Alternative zu Antibiotika-Therapien sucht.

Am 1. Dezember 2016 wollen sich alle Verbundpartner zu einem Kick-off-Symposium im Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum (BBZ) der Universität Leipzig zum Erfahrungsaustausch treffen.

"Ein Forschungsansatz, um Impfstoffe für Mensch und Schwein zu entwickeln, klingt ungewöhnlich. Doch die beiden Erreger, die wir im Visier haben, befallen im Menschen und im Schwein die gleichen Stellen und treten beide über die Schleimhäute in den Körper ein", erklärt Prof. Dr. Christoph Baums, der Leiter des Instituts für Bakteriologie und Mykologie ist.



Beide Keime verursachen erhebliche Probleme: Pneumokokken sind beim Menschen für Entzündungsreaktionen in unterschiedlichen Organen wie Lunge und Hirnhaut verantwortlich. Streptococcus-suis-Infektionen führen bei Ferkeln oft zum Tode.

Das Bakterium Streptococcus suis verursacht Infektionen, die häufig zu großen Verlusten in der Ferkelaufzucht führen. "Durch das Fehlen eines Streptococcus-suis-Impfstoffes werden in der Ferkelaufzucht sehr viel Antibiotika eingesetzt, und trotzdem bewegen sich die Anzahl der Infektionen als auch die Sterblichkeit auf einem sehr hohen Niveau", sagt Tiermediziner Prof. Dr. Christoph Baums, der gemeinsam mit Prof. Dr. Gottfried Alber an der Entwicklung des neuen Impfstoffes arbeitet.

Ihre Forschungen finden im Rahmen des Forschungsverbundes VacoME statt, eines von 17 derzeit laufenden Vorhaben des Konsortiums "InfectControl 2020". Andere Projekte des Verbundes VacoME suchen mit dem gleichen Forschungsansatz neue Impfstoffe zum Schutz vor Infektionen mit Pneumokokken.

Neben den Leipziger Veterinärmedizinern sind Biologen und Humanmediziner der Universitätsmedizin Greifswald, der Universität Greifswald, des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig sowie industrielle Partner an VacoME beteiligt.



Prof. Dr. Sven Hammerschmidt von der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald koordiniert den Verbund, der methodisches Know-how fächerübergreifend zusammenführt.



Die Leipziger Veterinärmediziner Alber und Baums bringen dabei vor allem ihre langjährigen Erfahrungen mit experimentellen Infektionen beim Schwein und bei der Analyse der Reaktion des Immunsystems auf diesen Erreger ein.

Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Forschungsgebiete wie Medizin, Veterinärmedizin, Landwirtschaft, Infrastruktur oder Verkehrs- und Klimaforschung ist ein Kerngedanke, der in allen geförderten Forschungsvorhaben des Konsortiums Infect Control 2020 umgesetzt wird.



Mit dieser interdisziplinären Vernetzung sollen neue Strategien entwickelt werden, um Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen, einzudämmen und erfolgreich zu bekämpfen.





Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Universität Leipzig nutzt VetCenter von Enke Die Universität Leipzig bietet den Studenten der tiermedizinischen Fakultät kostenfreien Zugang zum Online-Portal VetCenter des Enke Verlages

Weiterlesen

Hoof Explorer - 3D-Modell des Pferdehufs als mobile Version erhältlich Der Hoof Explorer, ein detailgetreues 3D-Modell der unteren Gliedmaße des Pferdes, ist seit Kurzem auch als mobile Version fürs iPad erhältlich

Weiterlesen

Leipzigs Veterinärmediziner feiern 25. Jahrestag ihrer Fakultät Mit einer Festveranstaltung in der Kongresshalle am Zoo feiert die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig am 17. Juni den 25. Jahrestag der Wiedererlangung ihrer Eigenständigkeit

Weiterlesen

Stipendium für geflüchteten Wissenschaftler: Syrischer Veterinärmediziner kommt an Uni Leipzig Die Universität Leipzig hat ein Philipp Schwartz-Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für geflüchtete Wissenschaftler eingeworben

Weiterlesen

Französische Bulldogge aus den USA wird in Kleintierklinik operiert Buford ist zwei Jahre alt. Die Französische Bulldogge fliegt in dieser Woche mit ihrer Besitzerin aus Illinois (USA) nach Leipzig um im Tierklinikum der Leipziger Universität operiert zu werden

Weiterlesen

Exopet-Studie will private Haltung von Exoten analysieren In Deutschland werden immer mehr exotische Tiere wie Geckos oder Schlangen in Privathand gehalten. Schätzungen gehen allein von 0,8 Millionen Terrarien in privaten Haushalten aus. Die Dunkelziffer, meinen Experten, dürfte erheblich größer sein

Weiterlesen

Oskar-Röder Ehrenplakette erstmals zum 8. Leipziger Tierärztekongress verliehen Die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig würdigt Dr. Gert Barysch für seine Unterstützung

Weiterlesen

Internationale Tagung zur präventiven Nutztiermedizin Experten verschiedener Bereiche beraten bei einer internationalen Tagung am 19. und 20. Juni 2015 an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig über wichtige Fragen der präventiven Nutztiermedizin

Weiterlesen