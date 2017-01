TIERethik 2/2016: Menschen, Tiere, Projektionen

(08.01.2017) Das Schwerpunktthema der Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift TIERethik lautet "Menschen, Tiere, Projektionen"

Aus dem Inhalt

Petra Mayr

Editorial

MENSCHEN, TIERE, PROJEKTIONENUta Maria JürgensGasteditorialMenschen, Tiere: Individuen jenseits der ProjektionenJosef H. ReichholfDer Mensch, das fremde WesenÜber das Interesse von Tieren an MenschenMan, a strange beingOn the interest of animals in humansMieke RoscherDas nationalsozialistische Tier: Projektionen von Rasse und Reinheit im „Dritten Reich“The national socialist animal: Projections of race and purity in the “Third Reich”WEITERER BEITRAGJohann S. AchStammzellen als Testsysteme?Tierethische PerspektivenStem cells as test systems?The animal ethics perspectiveINTERVIEWDrei Fragen an Gieri BolligerSTANDPUNKTHiltrud StraßerTierversuche als Stellvertreter-Tests können unter keinen Umständen ethisch vertreten werdenTagungsberichtBuchbesprechungen







Weitere Details zum Inhalt von TIERethik finden Sie hier: http://www.tierethik.net/Aktuelle-Ausgabe.6.html



